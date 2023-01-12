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فنون ومشاهير

الراقصة دينا تكشف سرّاً... وهل أجرت عملية تجميل مؤخراً؟

Lebanon 24
12-01-2023 | 11:23
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أكّدت الراقصة دينا خضوعها لعملية تجميل خلال الأيام الماضية، وقالت في تصريحات: "أجريت عملية واحدة فقط في أنفي"، وأضافت: "الناس بتسأل عن سر التغيير في وجهي وقلت إنني توقفت عن التدخين".


كما قالت دينا في تصريحاتها إنها تعشق الرقص وان "الهضبة" عمرو دياب هو المطرب الذي تحب أن ترقص على أنغام أغنياته، موضحةً: "أغاني عمرو دياب بترقّصني".
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وعن سر نجاح الراقصات الأجنبيات اللواتي حققن انتشاراً كبيراً في الفترة الأخيرة، قالت دينا: "درّبتهم كلهم وسر نجاحهم بسبب خضوعهم لتدريبات ولياقة بدنية عالية".
المصدر: لها
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