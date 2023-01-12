ممثلة لبنانية تحدث تغييرات في وجهها: "كتير مبسوطة بحالي"

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي على حسابها عبر "انستغرام"، مقطع فيديو ظهرت فيه خلال تواجدها في عيادة طبيب التجميل، كاشفة عن التغييرات التي حصلت في وجهها بعد خضوعها للتجميل.





هذا وردّت الراسي عبر خاصية القصص القصيرة عبر "انستغرام"، على منتقدي اطلالتها الاخيرة، الذين اشاروا الى ان شفتيها كانتا غير متناسقتين، وقالت في الفيديو: "لكل اللي انتقدوا شفافي، كان بعد في قصص مش خالصة، اجا لعندي الدكتور وجرب يحسنلي نفسيتي"، وأضافت: "كتير مبسوطة بحالي".

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