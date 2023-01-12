بعد الورطة الأخيرة بسبب محمد رمضان.. عدويّة يخرج عن صمته

أثار حذف أغنية "على وضعنا" من "يوتيوب"، والتي قدّمها الفنان الكبير أحمد عدوية بمشاركة الفنان محمد رمضان، ونجله الفنان محمد عدوية غضب الأخير واستياءه.







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وقال عدوية الأبن، غاضباً في تصريحات صحافية: "أغنية "على وضعنا" تم قفلها على قناة الأستاذ محمد رمضان وأنا لحد دلوقتي معرفش إيه السبب ياريت يكون عنده خلفية لده".

وكان المطرب الشاب محمود بدر مؤسّس فريق "شارع 3" قد اتهم محمد رمضان بسرقة أغنية "على وضعنا" التي قدّمها مع أحمد عدوية ونجله محمد.





وقدّم بدر المستندات التي تثبت ملكيته لحقوق نشر الأغنية، ما دفع موقع "يوتيوب" لحذفها من الموقع.



وكانت الأغنية قد تخطت المليوني مشاهدة بعد تسعة أيام فقط من طرحها عبر "يوتيوب".