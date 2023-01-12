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فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية تعاني من آلام شديدة.. وضعها قد يتطلّب إجراء عملية

Lebanon 24
12-01-2023 | 23:00
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تعرّضت الممثلة اللبنانية مادلين طبر لأزمة صحية مؤخراً بعد عرض فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" الذي تشارك فيه في دور العرض. 



وأفادت مصادر إعلامية، نقلاً عن مصدر مقرب من طبر بأنها "تعاني من مشكلة حصى في الكلى، وقد تضطر لإجراء عملية لإزالة الحصى التي تتسبب لها في اوجاع كبيرة".
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