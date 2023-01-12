ممثلة لبنانية تعاني من آلام شديدة.. وضعها قد يتطلّب إجراء عملية

تعرّضت الممثلة اللبنانية مادلين طبر لأزمة صحية مؤخراً بعد عرض فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" الذي تشارك فيه في دور العرض.







وأفادت مصادر إعلامية، نقلاً عن مصدر مقرب من طبر بأنها "تعاني من مشكلة حصى في الكلى، وقد تضطر لإجراء عملية لإزالة الحصى التي تتسبب لها في اوجاع كبيرة".

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