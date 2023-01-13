شاكيرا تهاجم بيكيه وحبيبته الجديدة في أحدث أغانيها!

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أطلقت النجمة العالمية شاكيرا أغنيتها الجديدة، التي ظهرت جلياً أنها رسالة لحبيبها السابق جيرارد بيكيه، حيث هاجمته وحبيبته الجديدة كلارا شيا بكلام مستفز.الأغنية التي شاركها بها الأرجنتيني "Bizarrap" تتضمن كلماتها ما يلي: "لقد غيرت سيارة فيراري لسيارة توينجو، لقد غيرت ساعة رولكس لساعة كاسيو"، في إشارة إلى عمر كلارا شيا الصغير، حيث تبلغ من العمر 23 عاماً، قالت شاكيرا في الأغنية "عمري اثنين من 22".وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالأغنية منذ لحظة انطلاقها، حتى وصل عدد مشاهدتها على موقع يوتيوب حتى الساعة إلى أكثر من 26 مليون مشاهدة في أقل من 12 ساعة على إطلاقها.وكان حساب شاكيرا الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد نشر عبارةً من الأغنية كنوع من الترويج لها قبل إطلاقها، جاء فيها: "الذئب مثلي ليس للرجال من أمثالك!"، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه الأغنية، كأغنيتها السابقة، رسالة إلى والد طفليها جيرارد بيكيه.