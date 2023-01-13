Advertisement

فنون ومشاهير

فنان شهير يظهر بعد 17 عاماً من اختفائه... أُصيب بمرض نادر وأسرته تُنفق المال عليه فمن هو؟ (صور)

Lebanon 24
13-01-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1028388-638092112980139762.jpg
Doc-P-1028388-638092112980139762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد غياب 17 عاما، ظهر الفنان المصري عمرو محمد علي لأول مرة ليروي سبب اختفائه تلك الفترة ويتحدث عن تفاصيلها.

وأثار الفنان الشاب الذي بدأ رحلته مع الفن منذ طفولته، حالة من الحزن على مواقع التواصل في مصر، بعد ظهوره مصابا بمرض نادر جعله يسير على عكاز ويطلب المساعدة في علاجه.
Advertisement

وقال إنه اختفى منذ العام 2006 بعد اكتشاف إصابته بمرض نادر، وقام الأطباء بتشخيصه على أنه مرض تصلب الأعصاب المتعدد، وهو أحد أمراض المناعة، ويصيب بالعجز وعدم الحركة وفقد القدرة وعدم الاتزان، مضيفا أنه اختفى وتوقف عن العمل بسبب عدم قدرته على التحكم في نفسه وعضلات جسده وسقوطه الدائم على الأرض.
 
وأضاف أنه ظل يعالج طوال تلك الفترة حتى أنفق كل ما يملكه وباع سيارته وشقته للإنفاق على علاجه المكلف جدا، مضيفا أن أسرته هي من تتولى الإنفاق عليه حاليا، خاصة أن مبلغ المعاش الشهري الذي يتقاضاه من نقابة الممثلين ويعادل 40 دولارا لايكفي شيئا.
 
وكشف أن النقابة أرسلت له قبل أيام وفدا لمتابعة حالته ومحاولة رفع روحه المعنوية، مؤكدا أنه متقبل لقضاء الله وراض عما أصابه وموجها الشكر لوالدته التي تقف بجانبه.

وقال إنه لا يستطيع تناول الطعام بيده بسبب مرضه ولا يمكنه الإمساك بالملعقة، ولذلك تتولى والدته إطعامه ومساعدته على تناوله دواءه، طالبا متابعيه وعشاقه بالدعاء لله للتغلب على مرضه ومواجهة محنته. (العربية)
 
الفنان عمرو محمد علي خلال مشاركته في مسلسل أرابيسك مع الفنان صلاح السعدني
 
 
الفنان عمرو محمد علي خلال حديثه للعربية نت
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:01 | 2023-01-13
08:52 | 2023-01-13
08:30 | 2023-01-13
06:00 | 2023-01-13
05:02 | 2023-01-13
05:00 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website