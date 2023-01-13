الموت يؤلم عباس النوري بأعز الناس: المحارب العتيق

نعى الممثل السوري عباس النوري، والد زوجته الكاتبة عنود الخالد، بكلمات مؤثرة.

وأعلن النوري وفاة والد زوجته في منشور على حسابه الرسمي عبر "فيسبوك"، حيث نشر صورة له، ارفقها بالتعليق التالي: "المحارب العتيق، اختبرني في أول لقاء كي أستحق نسبه، ثم اختبرني في اللقاء الأخير لأعيد الإستحقاق مجدداً، في كلا اللقائين كان مبتسماً وواثقاً ثقة الجبل في ثباته".

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وتابع: "بعد اختباري الأخير، قال لابنته (شريكتي)، كيفك بابا؟، عم تغني؟، عم ترقصي؟، عم تفرحي؟، وتضحكي؟، عانقته ووعدته بمزيد من الفرح فغمرته المحبة كطفل يعانق هواء الأرجوحة وهو ينطلق نحو السماء".

وروى عباس النوري آخر اللحظات التي جمعته بوالد زوجته الرحل في المستشفى، اذ قال: "شهدته وقد احتلني الصمت في المشفى، ينادي عليها بصوت يحارب الحنجرة كي تسمعه، (يا عنود)، ثم أشار بما تبقى له من قدرة على الحركة، قائلاً: حبيبتي أنا مريض".

وختم النوري منشوره واصفا الراحل محمد ويس خالد بـ"الجبل" الذي رحل من مكانه وهو يحارب القلق، والمحارب القديم الذي أثبت جدارته بالحياة. (الجديد)