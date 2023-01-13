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فنون ومشاهير

بعد شهرين من طلاقه... الفنان المعروف يتزوّج سرّاً من شبيهة زوجته السابقة! (صور)

Lebanon 24
13-01-2023 | 08:52
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كشف موقع TMZ أن مغني الراب الأميركي كانييه ويست، تزوج سرا من المهندسة بيانكا سينسوري بعد شهرين من إتمام طلاقه من زوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وأكد الموقع، أن كانييه وبيانكا أقاما حفل زفاف سريا، حيث شوهدا وهما يضعان خاتمين متشابهين، مبينا أن الثنائي لم يسجلا زواجهما بشكل رسمي حتى الآن.
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وظهر كانييه بالخاتم مطلع الأسبوع الماضي في إحدى المناسبات، فقالت مصادر مقربة منه، إنه دليل على ارتباطه ببيانكا، التي يرى متابعون أنها نسخة من طليقته كيم كارداشيان.

وشوهد كانييه وبيانكا معا يوم الإثنين الماضي، وهما يتناولان الطعام في أحد مطاعم فندق "والدورف أستوريا" في بيفرلي هيلز. (روسيا اليوم)
 
كانييه ويست يتزوج سرا من شبيهة كيم كارداشيان بعد شهرين من طلاقه
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