فنان قدير يعود في برنامج أسبوعي.. من هو؟

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أعلن الفنان السوري القدير ياسر العظمة عن عودته إلى الجمهور من خلال برنامج أسبوعي، عقب توقف برنامجه السابق "حطّوا القهوة عالنار" بعد عرض حلقات قليلة منه، وعقب عودة درامية دون المستوى في مسلسل "السنونو".وقال العظمة في منشور عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي: "أصدقائي في كل مكان، كونوا على الموعد، برنامج مع ياسر العظمة، كل سبت التاسعة بتوقيت دمشق والسعودية، نظرةٌ، فابتسامةٌ، فسلامٌ... فكلامٌ، فموعدٌ، فلقاءُ!". (لها)