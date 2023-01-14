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فنون ومشاهير

إضافة الى ياسمينا زيتون.. من هي الملكة العربية المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون؟

Lebanon 24
14-01-2023 | 01:00
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تشارك العربيتان ياسمينا زيتون من لبنان، وإيفلين خليفة من البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون الـ 71، المقرر إقامتها، السبت، في الولايات المتحدة.

وياسمينا زيتون كانت قد حصدت ملكة جمال لبنان عام 2023، أما إيفلين خليفة فهي عارضة الأزياء وعازفة البيانو.
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وبدأ العد العكسي لحفل انتخاب ملكة جمال الكون "71st Miss Universe" الذي سيُقام مساء السبت، في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأميركية، بمشاركة 86 ملكة جمال من شتى أنحاء العالم بينهن ملكتان عربيتان.
 
وإيفلين خليفة من مواليد عام 1998. ولدت لأب بحريني وأم روسية، ودرست تخصص علوم مالية ومصرفية، وحصلت على دورات في التايكواندو والرقص، وكانت الوجه الدعائي لمستحضرات المكياج "ديور".

وتوجت بلقب ملكة جمال البحرين في شهر ايلول من عام 2022.

وفاجأت ملكة جمال البحرين جمهور المسابقة بمشاركتها في جولة استعراض ملابس السباحة بالحفل التمهيدي، من خلال ارتدائها "البوركيني"، وحملت فيها عبارة باللغة الإنجليزية جاء فيها: "يجب أن تكون النساء العربيات حاضرات.. والمسلمة تستطيع أيضا أن تصبح ملكة جمال الكون".
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