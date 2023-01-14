إضافة الى ياسمينا زيتون.. من هي الملكة العربية المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون؟

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تشارك العربيتان ياسمينا زيتون من لبنان، وإيفلين خليفة من البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون الـ 71، المقرر إقامتها، السبت، في الولايات المتحدة.وياسمينا زيتون كانت قد حصدت ملكة جمال لبنان عام 2023، أما إيفلين خليفة فهي عارضة الأزياء وعازفة البيانو.وبدأ العد العكسي لحفل انتخاب ملكة جمال الكون "71st Miss Universe" الذي سيُقام مساء السبت، في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأميركية، بمشاركة 86 ملكة جمال من شتى أنحاء العالم بينهن ملكتان عربيتان.