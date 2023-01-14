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فنون ومشاهير

تصريح لافت لصحافيّة لبنانيّة... هل يعتزل جورج وسوف الفنّ بعد وفاة إبنه وديع؟

Lebanon 24
14-01-2023 | 05:44
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تتواصل الأخبار غير السارة لمحبي الفنان جورج وسوف، فبعد رحيل ابنه وديع الأسبوع الماضي، أشيعت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن نية الفنان السوري اعتزال عالم الغناء.

وتناقلت وسائل إعلام تصريحات للصحافية هنادي عيسي تعلن خلالها أن وسوف الذي عُرف بتعلقه الشديد بنجله الراحل، وارتبط باسم "أبو وديع"، وضع حدا لمسيرته الفنية مع رحيل "حبيب القلب" كما كان يناديه.
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وقالت عيسي إن الوسوف ينوي اعتزال الفن بسبب وفاة نجله وديع، حسبما قال لأحد المقربين منه؛ لأنه لن يتحمل سماع لقب "أبو وديع" أثناء الغناء على المسرح.

وأضافت أن المقربين من وسوف الذين لم تكشف عن هوياتهم، يحاولون إثناءه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله والاستمرار في الغناء، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل حول قرار المطرب السوري المفاجئ. (فوشيا)
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