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فنون ومشاهير

فنانة تُغادر لبنان بسرعة وتتوجّه إلى المستشفى... ما القصة؟

Lebanon 24
14-01-2023 | 07:19
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قررت الفنانة منة شلبي إيقاف تصوير مسلسلها "تغيير جو"، فترة موقتة ومغادرة لبنان إلى القاهرة، بعد إصابة والدتها بأزمة صحية ودخولها المستشفى.

وكشف مصدر من داخل العمل أن منة قررت العودة إلى القاهرة سريعاً للاطمئنان على والدتها، على أن تعود إلى لبنان لاستكمال تصوير مشاهدها من المسلسل، وأن مخرج العمل قرر تغيير جدول التصوير لحين عودة منة، وتصوير المشاهد التي لا تتواجد بها. (لها)
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