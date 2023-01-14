قريباً.. هذا ما تتحضر له نجوى كرم!

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وتتحضّر نجوى كرم لوضع اللمسات النهائية على ألبومها الغنائي الجديد والذي يعتبر "ميني ألبوم". ووفقاً لموقع "نواعم"، فإنّ الألبوم سيكون مؤلفًا من 4 أغنيات فقط حتى الآن، ومن المفترض أن تقوم نجوى بتسجيل الأغنيات خلال الفترة القادمة.وعلى هامش ليلة تريو نايت، قالت نجوى كرم أن عام 2022 هو عام تمهيدي لنهضة جديدة بعد الصعاب التي عاشها العالم بالفترة الماضية، مشيرةً إلى أنها تشعر أن عام 2023 سيكون عاماً سعيداً وعام نهاية للمصاعب.