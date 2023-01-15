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فنون ومشاهير

بعد عدم فوزها بلقب "ملكة جمال الكون".. ماذا قالت ياسمينا زيتون؟

Lebanon 24
15-01-2023 | 00:07
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لم يحالف الحظ ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في مسابقة "ملكة جمال الكون"، فقد تربعت الأميركية ار بوني غابرييل على عرش الجمال العالمي، وخطفت لقب "ملكة جمال الكون"، في الحفل الذي أقيم في نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأميركية.
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وفي أول تعليق لها عبر "انستغرام"، أكدت ياسمينا التي تألقت بأكثر من إطلالة عكست من خلالها الجمال اللبناني، أن "التجربة كانت رائعة".
 
وقالت إنها "كانت مليئة بالتقلبات، ولكن كلبنانيين لن نستسلم أبدًا لأن لبنان يحتاجنا".
 
 
وشكرت ياسمينا ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه التي تولّت تدريبها، وقالت: شكرا ريما فقيه على حبك ودعمك ونصائحك. أنا محظوظة جدًا لوجود شخص مثلك".
 
 
وأضافت: "ولعائلتي، أحبكم أكثر من أي شيء آخر".
 
 
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