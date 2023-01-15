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فنون ومشاهير

زوجة ميسي تدعم شاكيرا في هجومها على بيكيه (صورة)

Lebanon 24
15-01-2023 | 02:00
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أبدت أنتونيلا زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، انحيازها بطريقة غير مباشرة للمطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، بعد انفصالها عن شريك حياتها لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه.

وأصدرت شاكيرا أغنية جديدة الخميس الماضي، هاجمت من خلالها بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا شيا.
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وتفاعلت زوجة ميسي مع أغنية شاكيرا الجديدة، حيث تركت تعليقا برموز تعبيرية نارية أسفل فيديو الأغنية على "إنستغرام"، وهو التعليق الذي نال حتى الآن أكثر من 154 ألف إعجاب، بينما شاهد الأغنية أكثر من 90 مليون شخص بعد يومين فقط من طرحها على "موقع "يوتيوب".
 
زوجة ميسي تعلق على أغنية شاكيرا التي هاجمت فيها بيكيه (صورة)

وكانت شاكيرا وبيكيه انفصلا العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا. (روسيا اليوم)
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