كاظم الساهر يكشف سبب غيابه عن "خليجي 25" (فيديو)

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر سبب غيابه عن حفل افتتاح بطولة "خليجي 25" المٌقامة في بلاده.

وقال في رسالة صوتية أرسلها إلى صديقه الشاعر داوود الغنّام إن "محافظ البصرة أسعد العيداني اتصل بمدير أعمالي، واعتذر منه (الأخير) بطريقة حلوة، والمحافظ كان إنساناً راقياً، وقال له إنني أقدر الظرف".

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وأضاف: "ما تم تداوله بشأن الأموال مع الأسف غير صحيح، وهذا الذي حصل، وقلنا إن شاء الله مرة ثانية".

وقال ظروف: "كنت والأستاذ كريم العراقي عملنا أغنية، لكنها جاءت بالفصحى، وكنت أتمناها بالعامية، وأنجزتها، لكن للأسف جاءت ليس بالمستوى المطلوب، وكنت أتمنى أن تكون أقوى، لأقدمها بطريقة حلوة للناس، لكن للأسف ما صارت".

وتابع: "كنت أريد أعمل مفاجأة، وأذهب هناك، دون دعوة، إذا لا يحتاج ذلك، فهذا بلدي". (لها)