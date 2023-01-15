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فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية تنجو من حادث مروع.. وتنشر صورة لسيارتها وتعلّق: "عين وبجت مش بس صابت"

Lebanon 24
15-01-2023 | 02:35
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كشفت الممثلة شيرين ساسين عن تعرضها لحادث سير مروع، وطمأنت الجميع بأنها بخير.

 

ونشرت شيرين صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على "انستغرام" من داخل السيارة أظهرت الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وعلقت عليها بالقول: "عين وبجت مش بس صابت.. بس بضل قول الله الحامي دايما. كتر خير الله عكل شي".

 

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ثم نشرت شيرين لاحقا صورة أخرى علقت عليها قائلة: "بدي اعتذر من كل شخص طمن عليي من بعد الحادث المريع وما قدرت رد. واكيد الشكر للكل. محبة الناس هيي الأساس عندي وهيدا مبدأ عندي. فبطمنكن انا بخير والرب الحامي والحارس والشكر دايما للرب بكل شي".

 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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