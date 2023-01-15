بعدما هاجر إلى الإمارات.. شاهدوا أول تعليق لطوني بارود ما قاله مؤثر جداً (فيديو)

انتقل مؤخرا الإعلامي طوني بارود إلى الامارات للعمل هناك، وقد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على انستغرام من برنامجه الجديد بعنوان The Baroud Talk الذي يعرض عبر قناة يوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كتطبيقي انستغرام وتيك توك.

وتحدث بارود في المقطع عن هجرته من لبنان، وقال: "اليوم عم اترك هالبيت بس… ما عم اههجرو"، مشيرا إلى ان "هذا البيت الكبير أي لبنان له الفضل عليه ولما وصل إليه اليوم وتربى فيه بالتساوي مع كل اللبنانيين".

وأضاف: "اترك اليوم هذا البيت لأعود إليه يوما ما، لأعود مجددا إلى البيت الذي عشقته، وعلى الرغم من انني انسلخت عن أولادي وعائلتي وأهلي ووطني بسبب الظروف التي نعرفها جميعا أتيت إلى الامارات إلى بلد شرّع لي أبوابه هو بلدي الثاني وفضله على كل الشعب اللبناني. "

وتابع بارود: "لبنان أكبر من مساحته بكثير هو بدايتنا ونهايتنا وعلى أمل اللقاء قريبا بحبك يا لبنان تتخلص الدني".