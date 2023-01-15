بـ "طلوا احبابنا طلوا وعندك بحرية".. أحفاد وديع الصافي يشعلون أجواء موسم الرياض (فيديو)

انطلقت حفلة موسم الرياض أمس السبت في مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليڤارد رياض سيتي، بتنظيم من بنش مارك.

وخلال الحفلة، اعتلى المسرح أحفاد وديع الصافي لأول مرة في الرياض، وأمتعوا الجمهور بروائع من أغنيات جدهم، وهي: طلو حبابنا، ولا عيوني غريبة، ورح حلفك بالغصن، وعندك بحرية.

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