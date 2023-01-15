Advertisement

فنون ومشاهير

بـ "طلوا احبابنا طلوا وعندك بحرية".. أحفاد وديع الصافي يشعلون أجواء موسم الرياض (فيديو)

Lebanon 24
15-01-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1028964-638093783805068839.jpg
Doc-P-1028964-638093783805068839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انطلقت حفلة موسم الرياض أمس السبت في مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليڤارد رياض سيتي، بتنظيم من بنش مارك.
 
 
وخلال الحفلة، اعتلى المسرح أحفاد وديع الصافي لأول مرة في الرياض، وأمتعوا الجمهور بروائع من أغنيات جدهم، وهي: طلو حبابنا، ولا عيوني غريبة، ورح حلفك بالغصن، وعندك بحرية.
Advertisement
 
 
 
 

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2023-01-15
07:40 | 2023-01-15
05:00 | 2023-01-15
04:34 | 2023-01-15
03:57 | 2023-01-15
02:49 | 2023-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website