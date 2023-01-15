بـ "طلوا احبابنا طلوا وعندك بحرية".. أحفاد وديع الصافي يشعلون أجواء موسم الرياض (فيديو)

الأخوين شربل وجاد أحفاد #وديع_الصافي يفتتحان حفل الليلة بـ طلو حبابنا من #موسم_الرياض @RiyadhSeason
تغطية وتصوير : يارا طاهر pic.twitter.com/cksnmYJfgM
— مجلة سيدتي (@sayidatynet) January 14, 2023
الأخوين شربل وجاد أحفاد #وديع_الصافي يفتتحان حفل الليلة بـ طلو حبابنا من #موسم_الرياض @RiyadhSeason
تغطية وتصوير : يارا طاهر pic.twitter.com/cksnmYJfgM
لحظات عزف الأخوين شربل وجاد د أحفاد الفنان القدير #وديع_الصافي على مسرح أبو بكر سالم @Benchmark_ksa@SafiBrothers@RiyadhSeason@GEA_SA#موسم_الرياض#بنش_مارك #RiyadhSeason
تغطية وتصوير: يارا طاهر pic.twitter.com/lLmaj9EnSY
— مجلة سيدتي (@sayidatynet) January 14, 2023
لحظات عزف الأخوين شربل وجاد د أحفاد الفنان القدير #وديع_الصافي على مسرح أبو بكر سالم @Benchmark_ksa@SafiBrothers@RiyadhSeason@GEA_SA#موسم_الرياض#بنش_مارك #RiyadhSeason
تغطية وتصوير: يارا طاهر pic.twitter.com/lLmaj9EnSY