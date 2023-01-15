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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تكشف عن رفضها فيلماً بسبب مشهد في السرير: كان سيجعلني "نمبر وان"

Lebanon 24
15-01-2023 | 04:34
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أثارت الفنانة إلهام عبد البديع خلال الساعات الماضية، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها المثيرة حول زواجها ورفضها تقديم أدوار الإغراء، بالرغم من أنها كانت ستفتح لها أبواب الشهرة لتكون رقم واحد.
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وقالت إلهام في تصريحات إعلامية إنها رفضت من قبل فيلماً مهماً بسبب مشهد في السرير، قائلة: جالي بطولة مع مخرج كبير جدا، كان أول مشهد في السرير واعتذرت عن الفيلم اللي لو كنت عملته من 4 سنين كان زماني رقم 1، لكن مينفعش".

وعن فكرة الإغراء، قالت: "الإغراء حاجات كتير ممكن ببصة أو بحركة بحاجات بسيطة بس أنا مبعملش الأدوار الساخنة، وهي مبقتش بتتعمل زي زمان في التسعينيات والناس مش بتبقى متقبلاها وأنا بحاول أراعي الإطار اللي موجودة فيه وأخلي بالي من أدواري".

يذكر أن آخر أعمال إلهام عبد البديع مسلسل "عالم تاني" وهو من بطولة رانيا يوسف، فريال يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، سميرة صدقي، مروة عبد المنعم، ومن إخراج عبد العزيز حشاد. (لها)
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