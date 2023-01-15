فنانة شهيرة في حالة جنون أمام العامة وتدفع زوجها.. هكذا تركها في المطعم وحيدة

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يُضاف مشهد جنوني جديد إلى قائمة تصرفات بريتني سبيرز غير المفهومة والتي كثيرا ما تثير الجدل بردود أفعالها المبالغ بها في كثير من القضايا. وتشهد على هذه الانفعالات الغريبة منشوراتها وفيديوهاتها على منصات التواصل الاجتماعي.وعلى ما يبدو، فإن آخر هذه المواقف قد تسبب في حرج كبير لزوجها "سام أصغري"، ودفعه إلى مغادرة طاولة العشاء الذي جمعهما بأحد مطاعم مدينة لوس أنجلوس، غاضباً، ليتركها وحيدة بين جمهورها الذي شهد في تعجب ردود أفعالها غير المتزنة، مما تسبب في حرج مضاعف لها.وفي التفاصيل، وحسب ما نقله شهود عيان وأبرزه موقع TMZ، فإن بريتني وسام ظهرا مع حارسهما الشخصي بمطعم JOEY في وودلاند هيلز.