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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة في حالة جنون أمام العامة وتدفع زوجها.. هكذا تركها في المطعم وحيدة

Lebanon 24
15-01-2023 | 08:00
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يُضاف مشهد جنوني جديد إلى قائمة تصرفات بريتني سبيرز غير المفهومة والتي كثيرا ما تثير الجدل بردود أفعالها المبالغ بها في كثير من القضايا. وتشهد على هذه الانفعالات الغريبة منشوراتها وفيديوهاتها على منصات التواصل الاجتماعي. 
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وعلى ما يبدو، فإن آخر هذه المواقف قد تسبب في حرج كبير لزوجها "سام أصغري"، ودفعه إلى مغادرة طاولة العشاء الذي جمعهما بأحد مطاعم مدينة لوس أنجلوس، غاضباً، ليتركها وحيدة بين جمهورها الذي شهد في تعجب ردود أفعالها غير المتزنة، مما تسبب في حرج مضاعف لها.

وفي التفاصيل، وحسب ما نقله شهود عيان وأبرزه موقع TMZ، فإن بريتني وسام ظهرا مع حارسهما الشخصي بمطعم JOEY في وودلاند هيلز.
 



وتعرف رواد المطعم عليها على الفور، وبشكل تلقائي بادر الكثير من محبيها المتواجدين في هذه الأمسية برفع هواتفهم المحمولة، وبدأوا في التقاط الصور لها، وهو ما أزعج بريتني بشكل كبير!

وقال أحد شهود العيان: "أصبحت "مهووسة"، تصرخ وتتحدث بكلمات غير مفهومة، وفي الأغلب أزعجت كلماتها وانفعالاتها الغير طبيعية سام، ليقرر فجأة مغادرة المكان، وتركها بمفردها في تلك الحالة على مائدة العشاء، لتغادر بريتني بدورها المكان بعد دقيقتين مع حارسها الشخصي، الذي قادها إلى السيارة ثم عاد مجددا لدفع الفاتورة". (العربية) 


المصدر: العربية
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