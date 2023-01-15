أفلام تناولت سيراً ذاتية للمشاهير.. تعرفوا إليها

الفيلم، الذي تم عرضه سنة 2010، تناول سيرة تأسيس شبكة التواصل الاجتماعي، الأوسع انتشاراً على الإنترنت وقتها "فيسبوك".وكشف الفيلم، الذي كتبه آرون سوركين، وأخرجه ديفيد فينشر، عن كواليس تأسيس منصة "فيسبوك"، ورحلة مارك زوكربيرغ، وبقية المؤسسين لتحويل الفكرة من شبكة داخلية، تجمع طلبة الجامعة، إلى موقع واسع الانتشار حول العالم.ولعب جيسي إيزنبرغ دور مارك زوكربيرغ، في الفيلم الذي تم عرضه تزامناً مع وصول "فيسبوك" إلى 500 مليون مشترك، وحمل شعار "أنت لا تصل إلى 500 مليون صديق من دون أن تصنع بعض الأعداء".الفيلم، الذي تم عرضه عام 2013 عن كتاب السيرة الذاتية بنفس الاسم، تناول تجربة جوردان بيلفورت في التسعينيات، كأحد سماسرة بورصة نيويورك في "وول ستريت"، وكيف تورطت شركته "ستراتون أوكمونت" في قضية الاحتيال الشهيرة، التي تضمنت عدة أشكال من الفساد والتلاعب بالأسهم، ما أدى في النهاية إلى سقوطه هو وشركاؤه في يد العدالة.ولعب ليوناردو دي كابريو دور جوردان بيلفورت، فيما تولى مارتن سكورسيزي إخراج الفيلم.الفيلم تم عرضه عام 2018، عن قصة عازف البيانو الشهير دون شيرلي، وكيفية تعامله مع العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء في الستينيات، وهو واحد منهم.ويستأجر دون شيرلي حارساً إيطالياً أميركياً، ليعمل سائقاً له، ويرافقه في جولة حول جنوب أميركا، ويستعين شيرلي ذو الأصول الأفريقية بكتاب "النيجر الأخضر"، ليقوده في رحلته إلى المطاعم والفنادق الصغيرة ومحطات الوقود، ليرى كلا الرجلين العالم الذي يعيشه الآخر.ولعب ماهرشالا علي دور دكتور دون شيرلي عازف البيانو الشهير، فيما جسد فيغو مورتينسين دور توني ليب الحارس الخاص والسائق المرافق له في الرحلة. (زهرة الخليج)