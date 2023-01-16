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فنون ومشاهير

بعد غيابها عن الشاشة لأكثر من سنيتن.. مذيعة لبنانية راجعة على الـ MTV!

Lebanon 24
16-01-2023 | 02:18
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نشرت الإعلامية نوال بري صورة عبر حسابها على فيسبوك لمبنى محطة الـ mtv، وعلقت عليها بالقول: "سنتين قطعوا كتيير بسرعة.. برجع بشوفكن بكرا انشالله".

 

ويبدو ان نوال التي قررت منذ فترة ترك مجال الإعلام ودخلت مجال التمثيل من خلال تجربتين قررت العودة إلى عالم الإعلام على ان تطل اليوم الإثنين عبر شاشة الـ mtv .

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A post shared by Nawal Berry / نوال برّي (@nawal.berry)


 
 

وكانت نوال شاركت في مسلسل "عروس بيروت"، كما شاركت في مسلسل "والتقينا" الذي عرض في شهر رمضان الماضي على شاشة الـ MTV إلى جانب عدد كبير من الممثلين اللبنانيين.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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