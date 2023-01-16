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فنون ومشاهير
قتل ابنها بطلق ناري... مذيعة عربية تنهار بكاءً على الهواء
Lebanon 24
16-01-2023
|
05:00
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دخلت المذيعة مروة ميمي في نوبة بكاء شديدة خلال تقديمها حلقة من برنامجها "هو وهن" بسبب تذكّرها ابنها الذي أُصيب بطلق ناري من طريق الخطأ خلال جلسة مع أصدقائه.
وجاء ذلك أثناء حديث الكاتب والسيناريست مصطفى شهيب عن كتابه "ليالي الحنية"، والذي قال عنه إنه من أعمق التجارب التي خاضها في حياته.
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ومن خلال هذا الكتاب، كشف شهيب عن ليالٍ صعبة عاشها في حياته، ومنها يوم وفاة شقيقته، ليتحدث بحرقة عن ذلك اليوم الصعب.
وفي أثناء حديث مصطفى وتذكّره يوم جنازة شقيقته والمشاعر التي خالجته في تلك اللحظات الصعبة، بكت مروة حيث تذكرت ابنها "كريم"، الذي قتل بطلق ناري من طريق الخطأ في منزل صديقه في شباط 2020.
وكانت محكمة الطفل قد قضت بسجن المتهمَين بقتل نجل مروة ميمي: سبع سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، وسجن المتهم الثاني خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
المصدر:
لها
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