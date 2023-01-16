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فنون ومشاهير

وفاة شاعر غنائي شهير عن عمر 48 عاماً.. من هو؟

Lebanon 24
16-01-2023 | 06:15
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توفي الشاعر الغنائي ناصر الجيل، صباح اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 48 عاماً. وشكّل خبر وفاته مفاجأة صادمة لكل نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

وأعلنت المطربة نجوى حمدي خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، حيث كتبت: "خبر حزين. الشاعر ناصر الجيل في ذمة الله". وبحسب المعلومات فانّ السبب الوفاة يعود لاصابته أزمة قلبية مفاجئة. 
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يُذكر أن ناصر الجيل من مواليد 1975 في محافظة الجيزة، تعاون مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة، بدءاً من هاني شاكر وراغب علامة وأصالة ونوال الكويتية ونبيل شعيل وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وصولاً إلى أنغام وبوسي ويارا ويسرا محنوش. وهو الشاعر الوحيد الذي غنّى من كلماته الشاعر والمطرب مصطفى كامل.
المصدر: العربية
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