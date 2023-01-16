الفنان الشهير يكشف سراً جديداً عن مرضه: أول مرة في حياتي أتكلم على النقطة دي

كشف الفنان المصري أحمد زاهر، للمرة الأولى سراً جديداً حول الفترة الصعبة التي مر بها، وعانى خلالها من مرض الغدة الدرقية والذي أدى إلى زيادة وزنه.



وقال زاهر في تصريحات إعلامية: "أول مرة في حياتي أتكلم على النقطة دي... خلال فترة مرضي حصل ليا موقف إني مت ورجعت تاني للحياة، وده بشكل حقيقي".

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وأضاف: "الموضوع مؤلم شوية، وكان صحابي اللي معايا الفنان أحمد صفوت والفنان كمال عطية في البيت بالوقت ده، وأنا كنت في عز المرض، وقاعدين بنتكلم عادي جداً، وفجأة حسيت نفسي كأني بسقط في بير وبنزل وأنا قاعد ومحستش بأي حاجة، وانفصلت عن الواقع وكل اللي شوفته حاجات سوداء".



وتابع: "فجأة كنت مش موجود في الواقع، ولما فوقت لقيت كمال وأحمد صفوت منهارين من العياط بشكل هستيري وخلاص أنا موت، ووشي لقيته متغير وأحمر جداً جداً من كتر ما ضربوني عشان إني أفوق، وفعلاً ربنا أعطاني فُرصة تانية للحياة عشان أصلّح أخطائي، وأولها كانت القرب منه ولحد الآن". (لها)