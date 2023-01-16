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فنون ومشاهير

بعد ظهورها بحالة غير طبيعية.. الفاشينيستا الشهيرة في مرمى الانتقادات!

Lebanon 24
16-01-2023 | 14:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفاشينيستا بيبي عبد المحسن وهي تقوم بحركات غير مفهومة، وهو ما دفع البعض لاتهامها بأنها كانت ثملة.

ورغم الجدل الذي أثاره هذا الفيديو، الا أن الفنانة الكويتية تجاهلت الأمر، ونشرت عبر خاصية "الستوريز" في "إنستغرام" مقاطع فيديو من سفرها والرحلة التي تقوم بها، واستمتاعها بالمناظر، لكنها لم تعلّق أو توضح سبب نشرها للمقطع الذي بدت فيه بصورة غريبة.
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وكانت عبد المحسن قد أطلّت على متابعيها في بث مباشر عبر حسابها في تيك توك، ظهرت فيه وهي تتحدث معهم بطريقة غريبة وتتفوّه بكلمات غير مفهومة وتتصرف بعدم اتزان، حيث شوهدت وهي تغرز الملعقة في علبة البوظة الفارغة مرات عدة.

كذلك شوهدت في إحدى اللقطات وهي تتجشأ أكثر من مرة، مع استمرارها في الحديث مع المتابعين من دون توقف، وهو ما عرّضها للكثير من الانتقادات القاسية، حيث انقسمت التعليقات بين من اتهمها بالثمالة، ومن أرجع تصرفاتها الغريبة الى تعاطيها حبوباً منومة أو أدوية تسبب النعاس. (لها)
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