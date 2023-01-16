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فنون ومشاهير

فنان مصري شهير يمرّ بظروف صعبة.. ويطلب المساعدة من محمد رمضان: أرجو تفتكرني

Lebanon 24
16-01-2023 | 11:00
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كشف الفنان المصري إحسان الترك عن مروره بظروف صعبة أدت إلى قرب إفلاسه واضطراره إلى بيع أثاث بيته نظراً لقلة مشاركته في الأعمال الفنية.
 
 
وقال الترك في تصريحات صحافية: "أنا بدأت أبيع عفش بيتي ومفيش حد من الزملاء بيسأل عليا".
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وأضاف: "خلال الفترة الماضية كنت مشارك في مسرحية عرضت في المملكة العربية السعودية لمدة 15 يوما، والأجر الذي تقاضيته منها سددت به جزءا من ديوني ولكن الأمور كلها صعبة عشان كدا أنا بحاول أبيع عفش بيتي.. الواحد يعمل إيه؟ أنا مبقتش صغير عشان أروح أشتغل في شركة أو محل أو غيره".
 
 
وأكمل قائلا: "أنا في سن الشباب كنت مهاجر لما يقرب من 26 عامًا وعند عودتي لمصر من جديد دخلت في عدة مشاريع ولكني خسرت لأني مكنتش فاهم".
 
 
وعن أسباب غيابه عن المشاركة في الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، قال إنه لا توجد أي أعمال تعرض عليه: "مفيش أعمال بتتعرض عليا وطلبت المساعدة من المخرجين ومحدش بيرد عليا، في مؤامرة لإبادة جيلي ولو جالي أي دور هعمله عشان أفتح بيتي بعت عربيتي وعفش بيتي مش ناقص غير أبيع نفسى وعندي طفل 11 سنة".
 
 
ووجه إحسان الترك رسالة للفنان محمد رمضان، قائلاً: "أنت في مقام ابني وأخويا واشتغلت معاك كتير وأرجو تفتكرني".
 

وشارك الفنان إحسان الترك في العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الشاشة الصغيرة ومن أبرز أعماله فيلم "أهواك" مع تامر حسني ومسلسل "يتربى في عزو" مع الفنان يحيى الفخراني، وفيلم "سحر العيون" وغيرها من الأعمال الأخرى. واشتهر بأدوار المسؤول ورجل الأعمال والمدير والطبيب. (لها)
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