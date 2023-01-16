ماذا كشفت نوال الزغبي عن وائل كفوري؟

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ردّت النجمة نوال الزغبي على بعض الانتقادات والقصص التي حدثت معها في الفترة الأخيرة، ومن ضمنها ما حصل في حفل "تريو نايت" ليلة رأس السنة في الرياض.وتحدثت الزغبي، في لقاء مع برنامج "The Insider بالعربي"، عن أغنية "مين حبيبي أنا" والتفاعل الكبير الذي حدث على السوشيال ميديا، حيث قالت: "الأغنية عمرها 27 عاماً، ولأول مرة نغنيها معاً من جديد وكأنها طرحت للتو، وقد نتعاون مجدداً في دويتو، مَن يعرف؟".وعن رقصها مع النجم وائل كفوري أثناء غنائهما "مين حبيبي أنا"، قالت الزغبي: "وائل صديق عزيز وأحبّه كثيراً، وعندما أكون معه أشعر أنني مختلفة، وحين نغني دويتو فيه حب وغرام طبيعي أن أرقص معه، ولأول مرة أكتشف أنه خجول جداً على المسرح".