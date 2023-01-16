ما سبب غياب كاظم الساهر عن "خليجي 25"؟

كشف النجم العراقي كاظم الساهر عن أسباب عدم مشاركته في حفل افتتاح بطولة "خليجي 25"، المقامة حالياً في العراق.





ونشر الإعلامي العراقي أنور الحمداني عبر حسابه على "فيسبوك"، رسالة صوتية للساهر، يوضح فيها "بصوت حزين" إلى صديقه الشاعر داوود الغنّام، سبب غيابه عن الحفل. وأكد الساهر وفقاً للرسالة الصوتية، أنّ محافظ البصرة أسعد العيداني اتصل بمدير أعماله، عارضاً الأمر، لكن الأخير اعتذر بطريقة لبقة والمحافظ كان إنساناً راقياً، وأعرب عن تقديره للظروف.

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وقال الساهر إنّ ما تمَّ تداوله بشأن الأموال غير صحيح، موضحاً أنّ ما يقصده بالظروف هو إعداده مع كريم العراقي أغنية بالعربية الفصحى، ورغم محاولاتهما لتحويلها إلى العامية، إلا أنّها جاءت دون المستوى المطلوب، مؤكداً أنّه كان يريد مفاجأة جمهوره، والذهاب إلى الاحتفال بلا دعوة.



