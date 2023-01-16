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فنون ومشاهير
لم تقل "بطاريتنا تدوم أطول".. تعليق كاسيو الحقيقي على أغنية شاكيرا وبيكيه
Lebanon 24
16-01-2023
|
12:41
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تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات قيل إنها رد "كاسيو" على الأغنية الجديدة لشاكيرا، التي تضمنت إشارة للشركة في سياق انتقادها لشريك حياتها السابق اللاعب جيرار بيكيه.
وصحيح أن الشركة اليابانيّة علّقت على ما جاء في الأغنية، إلا أنّ التغريدات المتداولة والتي تهزأ بالمغنيّة الكولومبيّة، لم تصدر عن "كاسيو".
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وجاء في المنشورات المتداولة صورتان لتغريدتين باللغة الإنكليزية من حسابٍ يحمل اسم "كاسيو" على موقع تويتر.
وفي التغريدة الأولى يمكن قراءة "شاكيرا قد لا نكون روليكس لكن من الواضح أن زبائننا أوفياء لنا".
وجاء في التغريدة الثانية "دفاعاً عن ساعات كاسيو، تدوم بطاريتنا لفترة أطول من علاقة بيكيه وشاكيرا".
لم يعلّق الحساب الرسمي لشركة "كاسيو" عن موضوع الأغنية المثيرة للجدل بشكل مباشر، لكن حساب القسم التعليمي التابع لها، الناطق باللغة الإسبانية نشر تغريدة قال فيها: "وصلنا اليوم عدد من الإشعارات عن ذكر كاسيو في أغنية. منتجات كاسيو (الساعات ولوحات المفاتيح والآلات الحاسبة) هي منتجات لمدى الحياة".
ونشر الحساب تغريدة ينفي فيها صلته بمجموعة من الحسابات من ضمنها حساب "™C A S I O" مؤكداً أن التصريحات المنشور فيها ليست رسمية. (الحرة)
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