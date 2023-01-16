لم تقل "بطاريتنا تدوم أطول".. تعليق كاسيو الحقيقي على أغنية شاكيرا وبيكيه

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تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات قيل إنها رد "كاسيو" على الأغنية الجديدة لشاكيرا، التي تضمنت إشارة للشركة في سياق انتقادها لشريك حياتها السابق اللاعب جيرار بيكيه.وصحيح أن الشركة اليابانيّة علّقت على ما جاء في الأغنية، إلا أنّ التغريدات المتداولة والتي تهزأ بالمغنيّة الكولومبيّة، لم تصدر عن "كاسيو".وجاء في المنشورات المتداولة صورتان لتغريدتين باللغة الإنكليزية من حسابٍ يحمل اسم "كاسيو" على موقع تويتر.وفي التغريدة الأولى يمكن قراءة "شاكيرا قد لا نكون روليكس لكن من الواضح أن زبائننا أوفياء لنا".وجاء في التغريدة الثانية "دفاعاً عن ساعات كاسيو، تدوم بطاريتنا لفترة أطول من علاقة بيكيه وشاكيرا".