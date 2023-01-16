حفيدا وديع الصافي يشعلان موسم الرياض بأغنية شهيرة لجدّهما (فيديو)

أشعل الأخوان شربل وجاد الصافي موسم الرياض، بأداء أغنية "عندك بحرية" الشهيرة لجدّهما الفنان الراحل وديع الصافي.





وتداول روّاد مواقع التواصل مقاطع فيديو لحفيدي وديع الصافي وهما يغنيان "عندك بحرية" باحتراف كبير، وتفاعل الجمهور معهما أثناء تواجدهما على مسرح أبو بكر سالم في ‎بوليفارد رياض سيتي بالمملكة العربية السعودية.

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