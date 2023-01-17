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فنون ومشاهير

الفنانة لوسي تضرب وتشتم أبطال مسرحية "الحفيد" أمام الجمهور!

Lebanon 24
17-01-2023 | 05:00
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 فجر أبطال مسرحية "الحفيد" مفاجأة من العيار الثقيل، تكشف عن تعدي الفنانة لوسي بالضرب على أبطال العمل.
فخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، شرح الفنان تامر فرج أحد ابطال المسرحية، سبب الخلاف، مؤكداً أن الفنانة لوسي تكرر دائما أنها بطلة الفرقة ونجمة العرض.
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وأكد أن الفنانة اعتدت بالضرب قصداً على ندى عفيفي إحدى الفنانات المشاركات في المسرحية بسبب نسيانها الكلام. بالإضافة إلى تعديها بالضرب على أحد المشاركين بالمسرحية، أثناء العرض وأمام الجمهور.
 
 
وكانت الواقعة الثالثة، مع أحد الممثلين بعد أن واجهها بأنها تخرج عن النص، قامت بصفعه على وجهه خمس صفعات وقالت له أمام الجمهور: "ده اللي في النص يا حقير".
وأكد فرج أن الفنانة لوسي قدمت شكوى ضد فريق عمل المسرحية، وأبطال المسرحية قاموا بتقديم شكوى أخرى ضدها.
 
 
وكانت الفنانة ندى عفيفي أكدت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، واقعة التعدي عليها بالضرب من قبل الفنانة لوسي.
وشددت عفيفي على أن الفنانة لوسي قدمت شكوى ضد المشاركين في المسريحة إلى وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني مما أدى إلى إيقاف المسريحة. (ترند عرب)
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