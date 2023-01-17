ميريام كلينك تُثير بلبلة في عزاء وديع وسوف.. والحاضرون يعلقون: "يمكن غلطانة" شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

حضرت عارضة الأزياء ميريام كلينك يوم السبت الماضي إلى صالون كنيسة القديس نيقولاوس في الأشرفية لتقديم العزاء بوفاة الراحل وديع وسوف ابن الفنان جورج وسوف الا ان حضورها لم يستغرق أكثر من دقيقة واحدة الأمر الذي أثار تساؤلات بين المعزين الذين علّقوا ساخرين: "يمكن غلطانة بالعزا"، وفق ما أفادت "الجرس.

ونشرت "الجرس" فيديو لكلينك من داخل العزاء.

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إلى ذلك أصدرت ميريام أغنية جديدة بعنوان "عملي" وصورتها على طريقة الفيديو كليب.

وقد أثار الكليب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لتضمنه ايحاءات جنسية ما عرّضها لهجوم عنيف.

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