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فنون ومشاهير

بعد مناشدة محمد رمضان.. الفنان الشهير ينضم لأسرة "جعفر العمدة"

Lebanon 24
17-01-2023 | 11:00
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استجاب الفنان محمد رمضان  لنداء الفنان المصري إحسان الترك، الذي طلب منه في تصريحات إعلامية أن يتذكره، ويمنحه دورا في أي عمل من أعماله، خاصة وأنه لا يعمل منذ فترة، واضطر لبيع سيارته وعفش بيته.
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وشارك رمضان جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، صورًا من كواليس مسلسل "جعفر العمدة" المقرر عرضه في سباق رمضان 2023، تجمعه بالفنان إحسان ترك.
 
وعلق رمضان على الصور قائلا: "الفنان القدير إحسان التركي نورت مسلسل جعفر العمدة".
"جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، زينة، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقي، إيمان العاصي. (مصراوي)
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