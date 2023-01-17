Advertisement

فنون ومشاهير

سافرت إلى أميركا للعلاج.. الجمهور قلق على صحة اليسا!

Lebanon 24
17-01-2023 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1029549-638095509032253754.png
Doc-P-1029549-638095509032253754.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سادت حالة من القلق بين المتابعين على صحة الفنانة اليسا وذلك بعد الكشف عن سفرها الى اميركا من اجل العلاج.

To 🇺🇸

Advertisement

 
 

فقد اعلنت اليسا عبر "تويتر" عن توجهها الى اميركا من دون الكشف عن اي تفاصيل إضافية، إلا انه كان لافتا تعليق المخرج طوني سمعان على التغريدة متمنيا لها الشفاء العاجل والسريع، وكتب: "أطيب تمنياتي لك بالشفاء السريع والكامل".

My best wishes for you to recover fast and completely, chérie 💚🤲

 

فردت عليه اليسا قائلة: "شكرا لك عزيزي".

 

 
 

وقد تفاعل العديد من المتابعين مع الموضوع، معربين عن قلقهم على صحة اليسا، داعين لها بالشفاء العاجل.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2023-01-17
11:51 | 2023-01-17
11:19 | 2023-01-17
11:00 | 2023-01-17
10:14 | 2023-01-17
08:45 | 2023-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website