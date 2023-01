سافرت إلى أميركا للعلاج.. الجمهور قلق على صحة اليسا!

سادت حالة من القلق بين المتابعين على صحة الفنانة اليسا وذلك بعد الكشف عن سفرها الى اميركا من اجل العلاج.

To 🇺🇸

— Elissa (@elissakh) January 16, 2023 Advertisement

فقد اعلنت اليسا عبر "تويتر" عن توجهها الى اميركا من دون الكشف عن اي تفاصيل إضافية، إلا انه كان لافتا تعليق المخرج طوني سمعان على التغريدة متمنيا لها الشفاء العاجل والسريع، وكتب: "أطيب تمنياتي لك بالشفاء السريع والكامل".

My best wishes for you to recover fast and completely, chérie 💚🤲

— Tony Semaan (@TonySemaan961) January 17, 2023

فردت عليه اليسا قائلة: "شكرا لك عزيزي".

وقد تفاعل العديد من المتابعين مع الموضوع، معربين عن قلقهم على صحة اليسا، داعين لها بالشفاء العاجل.