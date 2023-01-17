شذى حسون وفوديل في أول ديو غنائي

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طرحت لايف ستايلز ستوديوز، ديو أغنية "مون امور" الذي جمع النجمة شذى حسون والنجم فوديل.وصدر ديو "مون امور" على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج زياد خوري.ويُعد ديو "مون امور" أول ديو غنائي عربي يصدر في العام الجديد 2023.جاءت أغنية "مون امور" باللهجة المغربية، وحملت توقيع فوديل على صعيد اللحن، حيث قدم مادة لحنية ايقاعية، جديدة من حيث التركيبة اللحنية والأسلوب الغنائي الذي جمع بين سرعة الأداء والإحساس بالمغنى.وحملت أغنية "مون امور" كلمات سمير المجاري وتوزيع رشيد محمد علي. (نواعم)