تعيين ملحم زين سفيراً.. اليكم التفاصيل

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نال الفنان ملحم زين لقب "سفير النيات الحسنة" من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.وجاء اختيار زين لتفاعله الخيري والإنساني مع العديد من القضايا في إطار مشروع بناء السلام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي شاركت فيه 56 مدرسة حكومية متوسطة من مختلف أنحاء لبنان، في مبادرة "مدارس خالية من العنف" منذ إطلاقها عام 2014.ويهدف البرنامج التابع للأم المتحدة إلى توفير الأمن والسلام لشعب لبنان بأسره، وضمان استقرار لبنان الداخلي واعتماد حوكمة فعالة، والمساهمة في خفض نسب الفقر وتعزيز التنمية المستدامة في لبنان، والحرص في الوقت نفسه على تلبية الاحتياجات الفوريّة في البلاد بطريقة تراعي حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي. (زهرة الخليج)