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فنون ومشاهير
بعد تداول خبر انتحارها.. الممثلة الشهيرة تنشر صورة لها
Lebanon 24
17-01-2023
|
08:45
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تصدّر في الأيام الأخيرة، اسم النجمة التركية حفصة نور توتان وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أخبار عن محاولة انتحارها.
وبعد الضجة الكبيرة التي رافقت هذا الخبر عن الفنانة الشابة، سارعت الأخيرة لتوضيح الأمر من خلال بيان قالت فيه: "نُشر في برنامج تلفزيوني خبر جعلني وعائلتي نشعر بالحزن الشديد على محاولة انتحاري. في الحقيقة طُلب من المحامي عدم الإدلاء بتصريحات مفصلة، ولكنني سأبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد حصولي على التقارير من المستشفى الذي عولجت فيه".
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وأضافت: "كل ما يمكنني قوله أنني شابه عمري 22 عاماً أحب عائلتي وعملي وحياتي، حزينة لنشر هذه الأخبار، وأعتقد أن الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي سيتعاملون مع هذا الخبر بضمير".
وبعدها ظهرت الممثلة التركية في مقطع فيديو وطمأنت جمهورها أنها بخير، وما حدث أنها تعرضت لتسمّم، كما حرصت على نشر صورة أظهرت فيها يديها لتؤكد أنها بخير وأن الأخبار المنتشرة كاذبة.
وكانت المذيعة التركية بيرجان بالي قد كتبت عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" أن "هناك ممثلة شابة مشهورة جداً حاولت الانتحار بقطع شرايين معصمها وتناولت كمية من الدواء، لكنها لم تمت وتم إنقاذها وهي تتواجد في المستشفى، وأعلنت أنها ستكشف اسمها في برنامجها". (لها)
المصدر:
لها
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