نجمة هوليوودية تحرم أبناءها من الميراث وتؤكد: سأستمتع بثروتي

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أكدت المغنية والممثلة الأميركية، ماري أوزموند، أنها لن تترك ميراثا لأبنائها أو أحفادها، قائلة إن مجرد "التخلي" عن المال للناس "يولد الكسل والشعور بالاستحقاق".وماري أوزموند، التي اشتهرت بشكل كبير مع أخيها دوني في سبعينيات القرن الماضي، لديها 8 أبناء و8 أحفاد، وقد انتقدت فكرة "الميراث"، قائلة إنها "تدفع أبناءها إلى العمل بجد ليصبحوا ناجحين بمزاياهم الخاصة".وأضافت لمجلة "يو إي ويكلي": "صراحة، لماذا ستمكّن طفلك من ألا يحاول أن يكون شيئا ما؟، لا أعرف أي شخص يصبح شيئا إذا تم تسليمه المال تلقائيا".وتابعت: "بالنسبة لي، فإن أعظم هدية يمكن أن تقدمها لطفلك هي شغف البحث عن هويتهم من الداخل، والعمل. لقد قمت بالعديد من الأشياء.. أحب المحاولة وأريد أن أجرب كل شيء".