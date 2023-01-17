بعد انتشار خبر انتحارها... ممثلة شابة مشهورة تلجأ الى القضاء!

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إنتشرت في الأيام الأخيرة الماضية أخبار حول محاولة انتحار النجمة التركية حفصة نور توتان.وبعد الضجة الكبيرة التي رافقت هذا الخبر السيء عن الفنانة الشابة، سارعت الأخيرة لتوضيح الأمر من خلال بيان، قالت فيه: "نُشر في برنامج تلفزيوني خبر جعلني وعائلتي نشعر بالحزن الشديد على محاولة انتحاري. في الحقيقة طُلب من المحامي عدم الإدلاء بتصريحات مفصلة، ولكنني سأبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد حصولي على التقارير من المستشفى الذي عولجت فيه".وأضافت: "كل ما يمكنني قوله أنني شابه عمري 22 عاماً أحب عائلتي وعملي وحياتي، حزينة لنشر هذه الأخبار، وأعتقد أن الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي سيتعاملون مع هذا الخبر بضمير".وبعدها ظهرت الممثلة التركية في مقطع فيديو وطمأنت جمهورها أنها بخير، وما حدث أنها تعرضت لتسمّم، كما حرصت على نشر صورة أظهرت فيها يديها لتؤكد أنها بخير وأن الأخبار المنتشرة كاذبة.وكانت المذيعة التركية بيرجان بالي قد كتبت عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" أن "هناك ممثلة شابة مشهورة جداً حاولت الانتحار بقطع شرايين معصمها وتناولت كمية من الدواء، لكنها لم تمت وتم إنقاذها وهي تتواجد في المستشفى، وأعلنت أنها ستكشف اسمها في برنامجها".وهذا ما حصل بالفعل، حيث كشفت بالي في برنامج الاثنين، عن اسم الممثلة حفصة نور توتان، لتكون مفاجأة كبيرة لجمهورها ومحبيها.