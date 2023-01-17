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فنون ومشاهير

بعد اتهامها بضرب زملائها.. الممثلة العربية المشهورة تخرج عن صمتها!

Lebanon 24
17-01-2023 | 23:00
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لا تزال أصداء خلافات الفنانة لوسي مع فريق عمل مسرحية "الحفيد" تتصاعد. وفي أول رد لها على على الاتهامات الموجهة لها بضرب زملائها، قالت لوسي في مداخلة لبرنامج "الستات" الذي تقدمه كل من مفيدة شيحة وسهير وجودة عبر شاشة "النهار": "كل واحد ياخد حقه بالقانون، لو اعتديت على حد أبقى ست مجنونة وباكل في اللحاف، أنا حقي عند ربنا، فيه كاميرات في المسرح بتصور كل حاجة واللي عنده حاجة ماسكها عليا يطلعها".
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وتابعت: "تواصلت مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وحكيت لها ما حدث، وطلبت مني تقديم شكوى أمام النيابة الإدارية، وهو ما تم بالفعل، وكنت قدمت شكوى منذ ستة أشهر بخصوص الأخطاء التي وقعت، نافية ما تردد عن اعتدائها على إحدى الممثلات، وأكملت: "كل واحد ياخد حقه بالقانون".


وتحدثت لوسي عن بعض السلبيات التي حدثت خلال تقديم المسرحية قائلة: "الناس بتزعل من النظام، بيزعلوا لما نقول بروفة الساعة 8 وألاقي اللي يجي 10 ولا 11؛ اللي حصل ده خروج عن النص".


يذكر أن مسرحية "الحفيد" من تأليف الأديب عبد الحميد جودة السحار، إعداد وإخراج يوسف المنصور، وبطولة لوسي، تامر فرج، علاء قوقة، عابد عناني، نشوى علي، زينب العبد، محمد يوركا، عبد الباري سعد، رنا خطاب وشريهان الشاذلي، ويتم عرضها.
المصدر: لها
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