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فنون ومشاهير

عاصي الحلاني يكشف حقيقة خلافه مع وائل كفوري... هكذا وصفه!

Lebanon 24
18-01-2023 | 02:00
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نفى الفنان عاصي الحلاني حقيقة وجود أي خلاف يجمعه بزميله الفنان وائل كفوري.

وخلال مقابلة له مع برنامج "اغاني اغاني" على هامش حفل تريو نايت الذي اقيم مؤخراً في السعودية ضمن موسم الرياض، وشارك فيه عاصي الى جانب وائل ومجموعة من الفنانيين اللبنانيين والعرب، شدد الحلاني على العلاقة الجيدة التي تجمعه بكفوري وبكل الفنانين.
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وقال :"وائل حدا كتير قريب للقلب، ومحب وفيه صفات الشهامة والرجولة، ولما حدا يكون عندو هالصفات مستحيل يكون فاضي للنميمة والحسد والضغينة، وانا بعتبر نجاح ايا حدا من الشباب عنا بلبنان او الصبايا هو نجاح للفن اللبناني وإلنا كلنا".

وخلال اللقاء وجه عاصي لرسالة حازمة لكل من يحاول الايقاع بين الفنانين، وقال: "اكدت المحبة الموجودة بين الفنانين بعكس ما بعض الاعلاميين اوقات او بعض الفانزات يللي عم يجربوا يخلقوا صورة مش حلوة، وبتمنى منن ما يشوهوا صورة الفنان يللي بتحبوا، بالعكس نحنا مش هيك مع بعض، نحن منحب بعض ومنحترم بعض".
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