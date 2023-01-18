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فنون ومشاهير
شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه من خلال "علبة مربى"!
Lebanon 24
18-01-2023
|
05:00
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تناقلت الصحف الاسبانية تفاصيل جديدة عن اكتشاف النجمة العالمية شاكيرا خيانة حبيبها لاعب كرة القدم الاسباني جيرارد بيكيه.
وأوضحت صحيفة "لا ماركا" الإسبانية أن شاكيرا وجدت عبوة مربى فارغة عند عودتها إلى المنزل، وتفاجأت بذلك لأن أطفالها وبيكيه لا يحبون المربى.
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ولم تتكلم شاكيرا على هذه القصة بوضوح لكنها أشارت في مقابلة قديمة إلى أنها تقوم بفحص الثلاجة لاكتشاف الأشياء التي حدثت في المنزل في أثناء غيابها.
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