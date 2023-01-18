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فنون ومشاهير

بعد طلاقها.. الممثلة السورية الشهيرة تستعرض رشاقتها بالرقص والجمهور يُهاجمها: اخجلي شوي (فيديو)

Lebanon 24
18-01-2023 | 03:00
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بعد زمن من الانقطاع، عادت الممثلة السورية نسرين طافش لدروس "السالسا" مع مدرب الرقص المصري خالد تيجانا.

 

واستعرضت نسرين حركاتها الراقصة ورشاقتها في مقطع نشرته عبر موقع "إنستغرام"، حيث تحركت بانسجام مع مدرب الرقص على أنغام أغنية Shape of Yoy وبذلك تصدرت محرك البحث "غوغل".

 

وأرفقت نسرين الفيديو باقتباس لجلال الدين الرومي، يتحدث عن حال الأمور دون حب، وجاء فيه: "دون الحب.. كُل المُوسيقى ضجيج.. كل الرقص جنون.. كل العبادات عبء".

 

 
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واختارت لتدريباتها توب أحمر نسَّقته مع بنطال قماش الدنيم، في حين انتعلت حذاء باللون الذهبي.

 

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومدافع، فمنهم من رأى أن رقصها بهذه الطريقة وملامستها جسد المدرب أمر غير مقبول، في حين أشاد الكثيرون برقصها وجمالها، فكتبت إحدى المتابعات: " صايرة ماتستحين ..اخجلي شوي ع قد ماكنت حبك قديما هلق ماطيقك لانك فارغه".

 

من جهة أخرى، كتبت إحداهن مدافعة: "حلمي اتعلم هيك نوع رقص حلو..بس مجتمعتا الغبي بيعد بسب الرجال يلي بيتعلم رقص..بس رقصك نسريين بجنن و الشب يلي معك فناااان ..اكيد مصري ". (البوابة)

 

 

 

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