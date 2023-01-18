Advertisement

فنون ومشاهير

وفاة والدة الفنان الشهير بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
18-01-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1029942-638096515216376501.jpg
Doc-P-1029942-638096515216376501.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الفنان أحمد هارون، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" عن وفاة والدته، حيث تم تشييع الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفسية.

يذكر أن آخر أعمال أحمد هارون كان مسلسل "طعم الحياة" عام 2017، وفيلم "قلب أسود" الذي عرض عام 2018، واختفى منذ فترة طويلة عن الساحة الفنية.
Advertisement

وكان هارون قد فجر مفاجأة كبيرة في تصريحات صحافية أكد فيها أنه يمر بحالة قد تدفعه لاعتزال التمثيل خصوصا أن الأجواء غير مناسبة بل وغير مشجعة على الاستمرار.


يذكر أن آخر بطولة مطلقة لأحمد هارون كانت في فيلم "فرح" مع الفنانة مي عز الدين والطفلة نور إحسان ومن إخراج أكرم فريد. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:05 | 2023-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2023-01-18
14:00 | 2023-01-18
13:54 | 2023-01-18
11:15 | 2023-01-18
09:44 | 2023-01-18
08:00 | 2023-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website