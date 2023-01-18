وفاة والدة الفنان الشهير بعد صراع مع المرض



أعلن الفنان أحمد هارون، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" عن وفاة والدته، حيث تم تشييع الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفسية.



يذكر أن آخر أعمال أحمد هارون كان مسلسل "طعم الحياة" عام 2017، وفيلم "قلب أسود" الذي عرض عام 2018، واختفى منذ فترة طويلة عن الساحة الفنية.

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وكان هارون قد فجر مفاجأة كبيرة في تصريحات صحافية أكد فيها أنه يمر بحالة قد تدفعه لاعتزال التمثيل خصوصا أن الأجواء غير مناسبة بل وغير مشجعة على الاستمرار.





يذكر أن آخر بطولة مطلقة لأحمد هارون كانت في فيلم "فرح" مع الفنانة مي عز الدين والطفلة نور إحسان ومن إخراج أكرم فريد. (لها)