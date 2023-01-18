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فنون ومشاهير

الفنانة الشهيرة ترغب في لقاء زوجة طليقها الجديدة!

Lebanon 24
18-01-2023 | 09:44
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بعد الإعلان عن زواج كاني ويست من بيانكا سينسوري وإقامة حفل زفاف سري، لم تُظهر طليقته الفنانة كيم كاردشيان أي تفاعل على هذه الأخبار.
وبحسب الوثائق القانونية بعد الطلاق، سيُقسِّم كلا الوالدين وقتهما مع الأطفال ويشتركان في الأبوة والأمومة بشكل جيد نسبياً.
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وكشف تقرير جديد من صحيفة The Sun أن كيم كاردشيان تريد مقابلة زوجة طليقها الجديدة.
 
 
كما وكشف التقرير عن الطريقة التي اقتربت بها كيم كاردشيان من كاني لعقد اجتماع محتمل شخصياً، مؤكدة أن كيم كاردشيان هي التي اقتربت من فريق كاني ويست، وأعربت عن رغبتها في مقابلة سينسوري، حيث قالت الصحيفة: "لقد أرسلت رسالة من خلال فريقها إلى فريق كاني ويست، تقول فيها التهاني بشكل أساسي، وبالنظر إلى أنه يبدو أن بيانكا أصبحت زوجة أب لأطفالها، فهي ترغب في الجلوس للتعرف عليها في اجتماع خاص".
 
ولن يكون كاني ويست قادراً على رفض هذا الطلب من كيم كاردشيان بسبب الاتفاقات القانونية المبرمة بينهما فيما يتعلق بحضانة أطفالهما، حيث وضعت كيم العديد من قواعد كاني أثناء عملية الطلاق التي يجب على مغني الراب اتباعها. إذا لم يمتثل، فقد تصبح حضانة الأطفال قضية قانونية أكبر بالنسبة له. إذا أراد ويست الاستمرار في قضاء الوقت مع الأطفال، فسيتعين عليه السماح لكيم كاردشيان بمقابلة بيانكا سينسوري شخصياً.
 
 
وبحسب الصحيفة، فإنه لا يوجد حتى الآن تاريخ لموعد عقد هذا الاجتماع المحتمل. (سيدتي)
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