هذه بديلة منة شلبي في بطولة فيلم "بيت الروبي"

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بعد تأخر طويل قارب الشهر، انطلقت في القاهرة عمليات تصوير فيلم "بيت الروبي"، من بطولة الفنان المصري كريم عبدالعزيز، وإخراج بيتر ميمي، والمقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.ويعود سبب التأخير إلى قضية محاكمة بطلته الفنانة منة شلبي، بعد القبض عليها في مطار القاهرة، بدعوى حيازة مخدرات، قبل أن يحكم عليها بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ.واختار المخرج بيتر ميمي الفنانة اللبنانية نور لتحل مكان منة شلبي، بعد اعتذار الأخيرة عن المشاركة في الفيلم، لرغبتها بالوجود في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، الذي سيبدأ في الأسبوع الأخير من شهر اذار المقبل، من خلال مسلسل "تغيير جو"، الذي تقوم بتصوير مشاهدها فيه في بيروت.وتجسد نور في الفيلم شخصية "إيمان"، زوجة إبراهيم الروبي، الذي يجسد شخصيته كريم عبدالعزيز. (نواعم)