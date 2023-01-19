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فنون ومشاهير

الفنان التركي الشهير وزوجته الجميلة يرزقان بطفلهما الثاني.. وهذا اسم المولود

Lebanon 24
19-01-2023 | 05:00
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ذكرت تقارير تركية أن الممثل الشهير بوراك أوزجيفيت وزوجته فهرية أفجان رزقا بطفلهما الثاني.
 
وأكدت صحيفة "بيرسن" في تغريدة لها على "تويتر" أن "الطفل ولد بصحة جيدة في المستشفى الأميركي باشراف طبيب النساء بولنت أورمان، وأن الأم والطفل كلاهما في حالة جيدة".
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وأشارت التقارير إلى أن الزوجان أطلقا على طفلهما اسم "كرم"، الذي كانا ينتظرانه بفارغ الصبر.


ولفتت التقارير إلى أن بوراك لم يترك زوجته بمفردها أثناء الولادة، حيث أنجبت طفلها الثاني في مستشفى خاص باسطنبول.


وكانت فهرية أنجبت طفلها الأول كاران عام 2019 وتختبر الأمومة اليوم للمرة الثانية مع انجابها لمولودها الثاني. (سيدتي)
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