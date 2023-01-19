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فنون ومشاهير

ابن صباح الجزائري يحتفل بعقد قرانه.. والجمهور: العروس نسخة عن منى زكي

Lebanon 24
19-01-2023 | 00:59
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احتفلت الفنانة السورية صباح الجزائري بعقد قران ابنها كرم التقي على فتاة لبنانية من خارج الوسط الفني تدعى حنين ضو.
 
حيث شاركت الفنانة صباح متابعيها عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لابنها كرم برفقة عروسته، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: "مبروك الله يهنيكن يا ماما، افرح بعركسن عن قريب وشوف ولادكن، بحبكن كتير وبتمنالكن كل السعادة والحبّ".
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وأشاد العديد من المتابعين على مواقع التواصل بجمال إطلالة عروسة كرم، إذ اثنى الكثير منهم على ملامحها الناعمة، فيما اشار البعض الآخر الى الشبه بينها وبين الممثلة المصرية منى زكي. (فوشيا)
 
 
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